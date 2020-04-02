В ФМБА назвали сроки окончания пандемии в России

Распространение коронавирусной инфекции на территории России завершится к лету, сообщил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров.

По его словам, пик заболеваемости в стране ожидается в период с 8 по 10 апреля. У подобных респираторных инфекций такой подъем, а затем спад, происходит от 10 до 12 недель, добавил он в эфире Первого канала.

На данный момент в России число заболевших COVID-19 составляет 2777 человек, в мире - свыше 820 тысяч случаев. Для предотвращения распространения инфекции в регионах был введен режим жесткой самоизоляции, согласно которой жителям не рекомендуется покидать свои квартиры без лишней необходимости.