Заключенный в США россиянин Ярошенко направлен на обследование после жалоб на COVID-19

Находящийся в американской тюрьме российский летчик Константин Ярошенко направлен на медицинское обследование. Такое решение было принято после жалоб мужчины на симптомы коронавируса.

Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский, Россия надеется, что Ярошенко будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее адвокат летчика заявлял - его подзащитный полагает, что заражен коронавирусом. Ярошенко рассказал, что от COVID-19 скончался его сокамерник.

Российское генконсульство в Нью-Йорке направило в тюрьму, в которой летчик отбывает наказание, запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с коронавирусом. В ответе было сказано, что Ярошенко в скором времени пройдет медобследование.

Константин Ярошенко был осужден в 2011 году. В США его признали виновным в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию страны. Российского летчика приговорили к 20 годам заключения в тюрьме общего режима.