Рабочая группа G20 обсудила меры по спасению мировой экономики

Для смягчения воздействия пандемии коронавирусной инфекции на мировую экономику, инвестиции и цепочки поставок необходимо принятие комплексных мер. К такому выводу пришли участники совещания стран G20.

Сложившуюся ситуацию в режиме видеоконференцсвязи обсудили представители специально созданной рабочей группы «двадцатки».

«В соответствии с поручением министров торговли и инвестиций стран G20, данном на их встрече 30 марта 2020 года, рабочая группа рассмотрела приоритетные задачи, поставленные министрами, и обсудила дополнительные предлагаемые меры по борьбе с пандемией и смягчению ее человеческого и экономического воздействия на торговлю и инвестиции», - цитирует ТАСС заявление участников совещания.

Было принято решение сосредоточится на беспрепятственном потоке через границы стран необходимых медикаментов и медицинского оборудования для диагностики и лечения коронавирусной инфекции, а также продовольствия и товаров первой необходимости.

После встречи 30 марта, министрами торговли стран G20 было принято совместное заявление о коллективных действиях. Стороны условились вместе пресекать спекулятивные действия на рынках, сдерживать необоснованный рост цен и мониторить обстановку в национальных экономиках.