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В России могут создать единую систему контроля за водителями

Иван Линдеманн
03:18 23.04.2020
Предполагается, что она защитит личные данные владельцев, упростит розыск машин, исключит установку камер в неположенных местах и неправомерные штрафы.
В России могут создать единую систему контроля за водителями
© Фото: flickr

Федеральный сетевой оператор в сфере навигационной деятельности «ГЛОНАСС» разработал прототип единой системы, которая в автоматическом режиме фиксирует нарушения правил дорожного движения и собирает эту информацию с камер из всех регионов России.

«Сегодня на региональном уровне в ряде случаев используются технические средства контроля, методика и принципы работы которых не соответствуют требованиям МВД. Также нет возможности мониторинга работоспособности региональных систем из федерального центра», - объяснил «Известиям» вице-президент НП «ГЛОНАСС» по технологиям Евгений Белянко.

Он отметил, что все данные с дорожных камер будут выгружаться в региональные системы, после чего будет выноситься приговор о нарушении ПДД.

Также эта система защитит личные данные владельцев, упростит розыск машин, исключит установку камер в неположенных местах и неправомерные штрафы.

На такую систему, в которой планируют использовать как старое, так и новое оборудование, понадобится около 100 миллионов рублей. Ее установка, как подчеркнул Белянко, займет от двух до пяти месяцев.

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