Радиоактивный пожар: что происходит в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Открытого огня в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС не наблюдается. Об этом журналистам сообщил глава Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы по ЧС Украины Владимир Демчук.

Вместе с тем, по его словам, полностью победить пламя пока не удалось, виной чему большая захламленность территории и другие трудности.

«По данным наземной разведки и спутникового мониторинга, очагов открытого огня нет. Основные усилия сосредоточены в наиболее сложном месте – Рудьки-Буряковка. Из-за большой захламленности лесных массивов наземные силы не могут туда добраться», - цитируют заявление Демчука «Украинские новости».

В настоящее время в районе горения активно применяется инженерная техника, которая пробивает дороги для пожарных машин. За последние сутки было пробито 125 километров подъездных путей, добавил Демчук.

Такими тропами спасатели вынуждены пробираться к кромке огня и заливать ее, не допуская дальнейшего распространения пожара. Отвечая на вопрос о радиационном фоне в районе зоны отчуждения, Демчук отметил, что он находится в пределах фоновых значений и постоянно мониторится.

Крупный лесной пожар в районе Чернобыльской АЭС вспыхнул 4 апреля 2020 года. Пламя быстро распространилось на огромной территории, возникла угроза распространения радиоактивного пепла, запах гари начали чувствовать жители многих украинских городов, включая Киев.

Распространению огня, по словам экспертов, способствует сухая и ветреная погода. Полностью справиться с возгоранием пожарные не могут до сих пор.