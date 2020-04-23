Трамп подписал указ об ограничении иммиграции в США

Дональд Трамп пописал указ о введении ограничений на иммиграцию в США. Об этом глава Белого дома сообщил на брифинге.

«Я подписал указ несколько минут назад», - сказал президент США.

Согласно документу, минимум на 60 дней будет приостановлена выдача иностранцам грин-карт. Трамп объяснил это тем, что в условиях кризиса, возникшего из-за пандемии коронавируса, необходимо оставить рабочие места для граждан США.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что он и его команда спустя 2 месяца изучат результаты действия данного указа и, возможно, продлят его.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что ограничительные меры не затронут иностранных граждан, которые приезжают в Штаты для сезонной работы.