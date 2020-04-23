«Союзмультфильм» намерен забрать у Японии права на образ Чебурашки

Киностудия «Союзмультфильм» намерена вернуть предоствленные Японии 16 лет назад права на использование образа Чебурашки. В организации не исключили решение этого вопроса на межправительственном уровне.

На данный момент относительно срока действия договора и его условий у российской и японской сторон существуют серьезные разногласия.

«Мы считаем текущую версию договора недействительной, о чем уведомили японцев», - рассказала «Интерфакс» председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

Японская сторона утверждает, что владеет правами на образ до 2023 года.

По словам Слащевой, сложность состоит в том, что договор был составлен по японскому законодательству, а потому все разбирательства будут проходить на территории другого государства и требуют существенных финансовых вложений. Альтернативным путем, по ее словам, может быть вынос вопроса на государственный уровень.

Японские мультипликаторы ранее выпустили первый короткометражный 3D-мультфильм о приключениях Чебурашки и крокодила Гены. Его выход приурочен к 10-летию японского кукольного сериала о Чебурашке.