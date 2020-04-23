Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 2,47 миллиона человек

Количество инфицированных коронавирусной инфекцией в мире достригло 2 457 723 человек. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своем официальном сайте.

За минувшие сутки были официально выявлены 73 920 новых больных с подтвержденным диагнозом COVID-19. Количество летальных исходов в мире от коронавируса составило более 169 тысяч. Наибольшее количество зараженных выявлены в странах Европы, на которые приходится более 1 миллиона 200 тысяч заболевших.

В России за последние сутки зафиксированы 5 642 случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался. Около половины всех зараженных не имели клинических проявлений, а смертельные случаи приходятся на граждан, имеющих хронические заболевания и ослабленных иммунитет.

О вспышке коронавирусной инфекции весь мир узнал в конце прошлого года. Эпицентром заражения считается китайский город Ухань в провинции Хубэй. Оттуда болезнь распространилась по другим странам. Эксперты ВОЗ, оценивая скорость распространения коронавируса и тяжесть его последствий, были вынуждены признать вспышку пандемией.