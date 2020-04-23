В Москве скончались еще 37 человек с коронавирусом

В Москве от коронавирусной инфекции скончались еще 37 человек. Общее число умерших в столице достигло 325.

Накануне летальных исходов было меньше - 27. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

Всего, по данным на 23 апреля 10:35, в России зафиксировано 62 773 случая заражения, скончались 555 человек. Самое большое число инфицированных и умерших - в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.