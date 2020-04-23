В Москве скончались еще 37 человек с коронавирусом
Общее число умерших в столице достигло 325. Накануне было зарегистрировано 27 летальных случаев.
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В Москве от коронавирусной инфекции скончались еще 37 человек. Общее число умерших в столице достигло 325.
Накануне летальных исходов было меньше - 27. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.
Всего, по данным на 23 апреля 10:35, в России зафиксировано 62 773 случая заражения, скончались 555 человек. Самое большое число инфицированных и умерших - в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.