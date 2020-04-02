Передвижения между Москвой и Подмосковьем ограничивать не будут

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что блокировки между Москвой и Подмосковьем в связи с пандемией коронавируса не планируется, пишет 360.

«Никто заборов городить не будет, как и прежде», - сказал он.

По словам Воробьева, в понедельник у жителей Московской области появится доступ к специальной платформе, с помощью которой появится возможность получать разрешение на выход из дома и на выезд.

Также он отметил, что при введении жесткого режима и ограничения передвижения, для сотрудников жизненно важных сфер перемещение на работу будет организовано без проблем.

Режим самоизоляции в Подмосковье был введен 30 марта. Жителей призывают без необходимости не выходить на улицу.

На данный момент по области заражены 134 человек, жертвами стали два пациента COVID-19.