Глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Об этом говорится в сообщении правительства.

Льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года. При этом ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита.

«Программа распространяется на жилищные займы до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 миллионов рублей - в других регионах страны. Минимальный взнос составляет 20%. Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство», - информирует кабинет министров.

В правительстве также сообщили, что данная программа позволит выдать до 250 тысяч новых жилищных займов.