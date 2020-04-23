Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых
Льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года и позволит выдать до 250 тысяч жилищных кредитов.
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Глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Об этом говорится в сообщении правительства.
Льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года. При этом ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита.
«Программа распространяется на жилищные займы до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 миллионов рублей - в других регионах страны. Минимальный взнос составляет 20%. Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство», - информирует кабинет министров.
В правительстве также сообщили, что данная программа позволит выдать до 250 тысяч новых жилищных займов.