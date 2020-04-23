Вертолетная площадка и система шлюзов: как выглядит новая инфекционная больница в Москве

В построенную всего за месяц инфекционную больницу в Новой Москве привезли первых пациентов. В специальном боксе врач в защитном костюме протестировал больных и отправил в лечебный блок.

Каждый лечебный блок состоит из двадцати герметичных боксов. Попасть в них можно только со специальной картой. То есть, пройдут только врачи, пациенты покинуть бокс не смогут.

Внутри - три койки, кислород, аппараты ИВЛ. Также датчики со всеми показаниями о больном. Если необходимо, то палата трансформируется в реанимацию за считанные минуты.

Медперсонал передвигается по территории в машинах скорой помощи. Санобработка проводится перед началом и в конце рабочего дня. Каждый блок - сложнейшая система шлюзов.

Всего за жизнь пациентов в новом центре будут бороться около 3000 врачей под руководством главврача Сергея Переходова. Склады в медучреждении заполнены медикаментами. А на вооружении - лучшее оборудование.

В реанимации есть уникальные аппараты ЭКМО - по сути замена легких. Ну а проверить насколько сильно они поражены поможет КТ.

Есть вертолетная площадка на три вертолета. Из Москвы сюда можно долететь за 15 минут. Есть даже родильное отделение.

Сейчас Центр уже принял 45 пациентов с коронавирусом. Все они пока средней тяжести. И, возможно, скоро пойдут на поправку.