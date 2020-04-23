В московском транспорте начали штрафовать за несоблюдение социальной дистанции

В общественном транспорте Москвы начали штрафовать за несоблюдение социальной дистанции. Рейды по выявлению нарушителей стартовали 23 апреля.

В департаменте транспорта столицы пояснили, что мера касается только тех пассажиров, которые игнорируют специальные наклейки и находятся вблизи других людей при наличии свободных мест.

Сумма штрафа составляет пять тысяч рублей, уточнили РИА Новости в ведомстве.

Ранее в Москве 18 магазинов оштрафовали за отсутствие расстояние между людьми в общественных местах не должно превышать 1,5 метра.