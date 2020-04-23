Лавров обсудил с главой МИД Индии борьбу с коронавирусом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонную беседу со своим индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Во время разговора стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, в том числе тематику взаимодействия в борьбе с коронавирусом. Кроме того, министры затронули проблему афганского урегулирования, деятельность БРИКС в период российского председательства, а также сотрудничество в формате Россия - Индия - Китай.

Ранее Сергей Лавров провел переговоры с государственным секретарем США Майклом Помпео. Тема беседы, в частности, касалась пандемии коронавируса в мире.