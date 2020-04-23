Саакашвили рассказал о своих планах в случае назначения в правительство Украины

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в случае его назначения на пост вице-премьера Украины он сделает акцент на сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ).

«Работая в правительстве, я хотел бы сконцентрироваться на двух моментах: первый - переговоры с МВФ, второй - дерегуляция. Очень важно, чтобы окреп малый и средний бизнес», - сказал политик в беседе с изданием «Новое время».

Отвечая на вопрос, о том, как сотрудничать с олигархами, Саакашвили ответил, что от них нужно «равноудаляться», а в приоритете должен быть украинский народ. При этом он добавил, что в настоящий момент на Украине действует «феодальная олигархическая система».

«Это нужно менять. Поэтому, прежде всего, я считаю, что нужно расширять средний класс, нужно быстрое развитие экономики», - подчеркнул он.

Ранее Михаил Саакашвили сообщил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по реформам. Политик пообещал представить в Верховной раде свою программу неотложных изменений и его личного участия в работе правительства Дениса Шмыгаля.