Овсянникова уволили с должности замминистра промышленности

Дмитрий Овсянников освобожден от должности заместителя министра промышленности и торговли РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Единой России». Отмечается, что партия настаивала на таком решении.

Ранее стало известно, что Овсянникова исключили из ЕР за действия, несовместимые с этическими нормами партии. Основанием для этого стал инцидент в аэропорту Ижевска, когда сотрудники воздушной гавани попросили политика пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем - предъявить посадочный талон. Вместо этого Овсянников устроил скандал, за что и был задержан полицией.

Как утверждает сам экс-замминистра, в тот момент он выполнил все требования сотрудников ижевского аэропорта.