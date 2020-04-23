Третий антикризисный: раскрыты подробности новых мер поддержки экономики

Профильная комиссии Государственной думы направила главе кабинета министров Михаилу Мишустину третий пакет антикризисных мер в условиях пандемии коронавируса. Среди предложений парламентариев значатся тарифные каникулы для предпринимателей, расширение списка наиболее пострадавших от COVID-19 областей экономики и бизнеса, а также снижение НДС и налога на прибыль. Подчеркивается, что это лишь малая часть предложенного.

Об этом рассказал глава комиссии Госдумы, заместитель председателя комитета нижней палаты по экономической политике Дмитрий Сазонов, упомянув, что речь идет о сотне новых стимулирующих и поддерживающих мер.

«Этот приоритет был объявлен президентом. Речь идет о сохранении рабочих мест и выплате заработной платы. Чтобы все предприниматели, у которых действительно сложное положение, а не только те, кто подпадает под список отраслей, наиболее пострадавших от вируса, имели возможность взять субсидию на выплату заработной платы», - цитируют «Известия» заявление Сазонова.

Сазонов разделил пакет мер на шесть блоков: снижение издержек, стимулирование спроса, повышение занятости, инвестиции, отраслевые и региональные меры поддержки. В качестве приоритетной меры, зампред думского комитета отметил возможность предпринимателей получить субсидию для выплаты заработных плат своим сотрудникам, временно находящимся на самоизоляции с сохранением жалования.

Ранее глава государства Владимир Путин предложил обеспечить финансовую поддержку малого и среднего бизнеса. Предложение о новых мерах было озвучено главой государства на совещании с членами кабинета министров.

Выплаты малым и средним предприятиям предполагается осуществить на безвозмездной основе за счет государственного бюджета. Денежная поддержка будет направлена, в частности, на заработные платы сотрудников.

Кроме этого лидер страны предложил внести новый вид льготного кредита - займы для бизнеса, направленные на пополнение оборотных средств организаций.