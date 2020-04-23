В ЕС согласовали антикризисный пакет на 540 млрд евро

Лидеры Евросоюза одобрили план Еврогруппы по поддержке экономики ЕС на сумму 540 млрд евро. Решение принято по итогам онлайн-саммита сообщества.

О том, что антикризисный пакет был согласован, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в своем аккаунте в Twitter.

«Сегодня мы все согласились работать над специальным фондом восстановления от последствий COVID-19. Эта мера необходимая и срочная и достаточная для того, чтобы справиться с масштабами кризиса», - добавил он.

Антикризисный пакет включает три программы помощи для государств, частных компаний и защиты занятости. Предполагается, что они начнут действовать до 1 июня.