Италия поставила новый рекорд по числу излечившихся от COVID-19

В Италии зафиксировали максимальное число излечившихся от коронавируса пациентов с начала эпидемии. Выздоровели за прошедшие сутки 3 033 человека, в то время как новых случаев выявлено 2646.

«Цифры утешают: число выписанных (пациентов) превышает количество новых случаев», - сказал на пресс-конференции глава службы гражданской обороны Анджело Боррели.

За сутки от инфекции скончались 464 человека - всего их 25 549. Болеют на данный момент 106 848 граждан, что на 851 меньше, чем днем ранее, сообщает Stretto Web.

В Италии улучшение статистики выздоровления фиксируют третий день подряд. Снижается число и тех, кто болеет в настоящее время.