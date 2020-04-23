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Мишустин оценил уровень интеграции ЕАЭС

Роман Захаров
20:27 23.04.2020
По словам премьера, РФ и Киргизия поддержали предложение Казахстана о проработке подходов к цено- и тарифообразованию на общем газовом рынке.
Мишустин оценил уровень интеграции ЕАЭС
© Фото: Aleksey Nikolskyi, Kremlin Pool, globallookpress

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) созрел для выхода на более высокий уровень интеграции. Об этом он заявил на внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета.

«Даже сам факт того, что мы сегодня обсуждаем вопросы тарификации применительно к рынку газа, либерализации международных транспортных перевозок, говорит о том, что наше объединение уже созрело для выхода на более высокий уровень интеграции», - сказал Мишустин.

Кроме того, премьер сообщил, что РФ и Киргизия поддержали предложение Казахстана о проработке подходов к цено- и тарифообразованию на общем газовом рынке объединения в рамках подготовки соответствующего международного договора.

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