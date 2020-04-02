США оставят в строю зараженный атомный авианосец Theodore Roosevelt

В военно-морских силах Соединенных Штатов не планируют возвращать обратно в порт атомный авианосец «Theodore Roosevelt», названный в честь 26 президента страны. Не так давно среди членов экипажа судна был зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.

Разрешить сложную эпидемиологическую ситуацию на борту должно будет широкое тестирование экипажа, в котором был достигнут большой прогресс. Согласно сделанному в Белом доме заявлению начальника штаба ВМС США адмирала Майкла Гилдейя, часть людей будет снята с авианосца.

По словам Гилдейя, в данный момент корабль способен полноценно исполнять свои функции. Наращение усилий в проведении анализов поможет быстро осуществить все необходимые меры.

Незадолго до этого, США объявили, что с борта судна, затронутого коронавирусом, снимут 2700 человек. Согласно последним данным, 93 проведенных среди экипажа авианосца тестирования на COVID-19 показали положительный результат.