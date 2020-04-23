ГАЗ выпустит 1200 современных реанимобилей с ИВЛ

Четыреста семьдесят три реанимобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких в ближайшее время выпустит Горьковский автомобильный завод (ГАЗ). Машины соберут на базе укороченной ГАЗели Next.

Это будут автомобили скорой помощи класса С, которые специально предназначены для реанимации и интенсивной терапии. Кроме аппаратов ИВЛ, их оснастят дефибрилляторами, электрокардиографами и ингаляторами.

Особое внимание уделено системе обеззараживания воздуха. Для этого в салоне разместят бектерицидный облучатель.

Всего по заказу Минпромторга будет выпущено 1200 таких машин.