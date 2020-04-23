Собянин: в ужесточении режима самоизоляции в Москве нет необходимости

Режим самоизоляции, установленный в Москве, является оптимальным и нет требует ужесточения. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, более мягкие варианты также являются рискованными.

«Во многих других крупных городах ситуация несколько отличается, сначала там вводят очень мягкие демократичные меры, а потом вынуждены вводить войска на улицу. Мы не хотим этого сценария, поэтому у нас оптимальный режим самоизоляции», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что введенных мер придерживаются большинство москвичей и они ведут себя очень ответственно, что дает возможность не ужесточать режим.

Градоначальник также отметил, что Москва пока не вышла на плато по коронавирусу. Система здравоохранения на данный момент, уточнил он, со своими задачами справляется.