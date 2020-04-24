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Опасные эксперименты Киева: какую угрозу представляют украинские АЭС

Лина Давыдова
06:05 24.04.2020
Переделанные под американское топливо украинские энергоблоки могут не соответствовать нормам радиационной безопасности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sergii Kharchenko globallookpress

Львиную долю выработки электроэнергии на Украине обеспечивают еще советские реакторы. Работа ведется на 15 энергоблоках. Избавиться от этой ключевой составляющей энергосистемы страны Киев не в силах из-за низкой себестоимости. Но для работы атомной электростанции необходимо топливо - тепловыделяющие элементы (твэлы). До не давнего времени они поставлялись из России. Но сегодня 30% топлива для атомных электростанций Украина добирает на Западе. Самая скандальная авантюра - контракт с американской компанией Westinghouse, которая попыталась адаптировать свои твэлы под советские реакторы и даже изменила саму конструкцию энергоблоков. Это вызвало массу вопросов у специалистов в области атомной энергетики. Они опасаются, что переделанные энергоблоки могут не соответствовать нормам радиационной безопасности.

Позицию экспертов разделяет и военный аналитик еженедельника «Звезда» Александр Артамонов. В студии «Открытого эфира» он рассказал, чем опасны украинские энергоблоки. По его мнению, бесконечные отключения реакторов на АЭС связаны не только с их возрастом, но и с действиями Westinghouse.

«Проблема в энергоблоках на 100 процентов, потому что они старые. Плюс бесконечные отключения с управляющего центр, происходят, потому что там химичил  Westinghouse. Что они там творили? Каким образом они пытались под свои урановые таблетки в стержнях, то есть в своих твэлах преобразовывать, никто не знает. От них даже Чехия отказалась. Самое главное, их стержни не подходят под типы советских реакторов РБМК. И главная проблема - мы не понимаем вообще, с чем имеем дело. И это не наше мнение. Эксперты МАГАТЭ, которых украинцы попросили снова выдать паспорт на реакторы, не понимают, что это за странная конструкция, этот самодел», - выразил свое мнение Артамонов.

Компания Westinghouse, обанкротившаяся в 2017 году, стала основным партнером украинских атомщиков, решивших отказаться от российского ядерного топлива и заменить его американским.

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