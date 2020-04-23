В плену огня: из-за аномальной жары в Сибири бушуют мощные пожары

Десятки уничтоженных домов, сотни людей без жилья и тысячи гектаров сгоревшей тайги, и все это за один день. В регионах Сибири резко ухудшилась пожароопасная ситуация. Из-за аномально жаркой и сухой погоды справиться с огнем не получается.

Самая сложная ситуация в Кемеровской, Новосибирской областях и в Забайкалье, там спасатели наращивают группировку.

В огненном кольце оказались сразу три села в Кемеровской области. Тридцать домов сгорели дотла. Люди, к счастью, остались живы. На месте ЧП организован оперативный штаб, во всех населенных пунктах пожарам присвоен повышенный уровень сложности. К работам подключили авиацию.

В регионе, как и по всей Сибири, 30-градусная жара. Распространяться огню помогает ветер с порывами 20 метров в секунду.

В Новосибирске огонь от природных пожаров в плотную приблизился к городским окраинам. Садовые товарищества отдаленные микрорайоны - полностью в дыму. По данным спасателей, за последнюю неделю в регионе произошло больше трех тысяч пожаров.

Сложная обстановка сейчас и в Забайкальском крае. Там огнем охвачено несколько сотен гектаров тайги. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.