Отреставрированный памятник маршалу Жукову вернули на Манежную площадь

На Манежную площадь вернули памятник маршалу Георгию Жукову. Скульптуру отреставрировали к 75-летнему юбилею Победы.

В марте москвичей озадачила замена монумента, установленного 8 мая 1995 года, на новый. Маршал на постаменте оказался сидящим в седле и отдающим честь, в то время как его предшественник привставал с лошади, натягивая поводья.

Позже выяснилось, что первый памятник направили на реставрацию, а замена была временной. Впрочем, в скором времени второй монумент также демонтировали, так как он оказался слишком тяжелым для постамента.

В то время как на Манежную 23 апреля вернулась оригинальная скульптура, судьба второго памятника остается неизвестной. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов в разговоре с «КП» уточнил, что его могут установить либо на родине маршала - в Калужской области, либо в подмосковном парке «Патриот».