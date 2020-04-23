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Радиация на экспорт: как металлолом из Чернобыля оказывается за рубежом

Лина Давыдова
23:05 23.04.2020
Военный аналитик Дмитрий Таран рассказал, как радиоактивный металл из Чернобыля попадает на черный рынок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: chornobyl.com.ua

Из зоны отчуждения в Чернобыле на протяжении нескольких лет вывозили скопленный радиоактивный металл. Спецтехника находилась на полигоне «Рассоха». По самым скромным подсчетам, в зоне отчуждения было более 77 тысяч тонн металла. Однако опубликованные еще в 2016 году снимки с беспилотников показали, что сотни единиц техники в «Рассохе» просто исчезли. В результате расследования правоохранительных органов стало известно, что в переработке металлолома из Чернобыля участвовали несколько коммерческих фирм, учредителем одной из них оказался отец бывшего президента Петра Порошенко - Алексей Порошенко. Об этом в своей недавней статье напомнил политолог и военный аналитик Дмитрий Таран. В студии «Открытого эфира» он рассказал, как радиоактивный металл из Чернобыля оказывается за рубежом.

«Главный вывод, к которому я пришел – это то, что на Украине нет хозяина. Причем его нет уже лет 20. Всегда происходит торговля боеприпасами из разных складов, торговля лесом, торговля металлоломом, на который всегда найдется спрос. Существует огромная схема с теневыми фирмами-однодневками, которые это все оформляют. Это, конечно же, участники внешнеэкономической деятельности. Металлолом уходит на экспорт. В любом случае, все идет через Стамбул, все идет через проливы», - объяснил он.

Помимо радиоактивного металла с территории вокруг ЧАЭС вывозят и радиоактивный лес. По информации издания «Украина.ру», в Зоне отчуждения были зафиксированы и случаи нелегальной добычи янтаря, который затем продают в страны Евросоюза.

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