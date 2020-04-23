Россия призвала Чехию к исполнению двустороннего договора, предписывающего сохранность воинских памятников



Россия готова к предметному диалогу с Чехией по проблеме сноса монумента маршалу Ивану Коневу и призывает чешскую сторону к исполнению двустороннего договора, предписывающего сохранность воинских памятников. Такое заявление в ходе брифинга сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, снос памятника Коневу - это нарушение основополагающего для двусторонних отношений российско-чешского договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, который предписывает сторонам обеспечивать сохранность и уход за воинскими монументами, а также предоставлять доступ к ним.

«Произвольный демонтаж монумента не вписывается в добросовестное исполнение обязательств, касающихся ухода за памятником и его сохранения. Учитывая необходимость обеспечения доступа к монументу, вопрос его местонахождения не должен был решаться в одностороннем порядке», - сказала Захарова.

При этом дипломат подчеркнула, что случившееся отягощает отношения между двумя странами.

Власти района Прага-6 3 апреля демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Как заявил староста района Ондржей Коларж, монумент будет передан в Музей истории. Протесты в связи с произошедшим выразили многие чешские политические деятели.

Девятого апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обратился к чешскому коллеге Любомиру Метнару с просьбой о передаче России снесенного в Праге памятника маршалу Ивану Коневу.

В Главном следственном управлении СК РФ, в свою очередь, возбудили уголовное дело об осквернении символов воинской славы России.