Врач столичной больницы заявил о росте тяжелых случаев коронавируса у молодых: кадры из реанимации

В Филатовской больнице в Москве растет число молодых пациентов с коронавирусом, поступающих в крайне тяжелом состоянии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главврач медучреждения Валерий Вечорко, приложив к посту видео из реанимации.

Вечорко отметил, что поток поступающих в стационар больных в последнее время увеличивается, реанимация работает в загруженном режиме.

«Самое неприятное то, что стабильно растет число пациентов, имеющих дыхательную недостаточность и нуждающихся в аппаратах искусственной вентиляции легких. И то, что возраст этих пациентов молодеет. Сейчас мы видим в реанимациях не только 40-летних, но и 30-летних», - написал он.

Доктор настоятельно рекомендовал соблюдать режим самоизоляции и сократить свои контакты, а при появлении симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

В Москве на данный момент зафиксировано 33,9 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране насчитывается 62,8 тысячи заболевших.