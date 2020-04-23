В ВОЗ высоко оценили принятые в РФ меры против коронавируса

Ограничительные меры, которые приняли власти РФ в целях борьбы с коронавирусом, были эффективными. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения, руководитель странового комитета ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, в нашей стране уже несколько дней идет на убыль число вновь выявленных случаев инфицирования.

«Действительно, в Москве и в целом по России наметилась тенденция к снижению общего количества новых случаев COVID-19 начиная с 20 апреля 2020 года. Это обнадеживает», - заявила Вуйнович.

При этом представитель ВОЗ особо подчеркнула, что в сравнении с остальными странами медикам в РФ удается удержать смертность от коронавируса на низком уровне - около 1%. Это, уверена специалист, связано с тем, что в России относительно небольшой уровень заразившихся старшего возраста, которых изолировали в первую очередь.

В то же время Вуйнович отметила, что пока пик заболеваемости COVID-19 в РФ не пройден.