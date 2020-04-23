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В МИД РФ рассказали о новых нотах протеста Украины по Крыму

Анна Касаткина
17:42 23.04.2020
В одной из них Киев потребовал отчета о мерах по борьбе с коронавирусом на полуострове.
В МИД РФ рассказали о новых нотах протеста Украины по Крыму
© Фото: Nikolay Gyngazov, Globallookpress

МИД России вернул Украине две ноты протеста по Крыму. Об этом на брифинге заявила представитель ведомства Мария Захарова.

«На текущей неделе Министерство иностранных дел РФ вернуло МИД Украины две ноты», - сказала она.

По словам Захаровой, в первой Киев выразил протест в связи с земляными работами и проведением археологических раскопок на полуострове. Во второй Украина затребовала отчет о мерах по борьбе с коронавирусом в Крыму и Донбассе.

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