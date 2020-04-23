В МИД РФ рассказали о новых нотах протеста Украины по Крыму
В одной из них Киев потребовал отчета о мерах по борьбе с коронавирусом на полуострове.
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МИД России вернул Украине две ноты протеста по Крыму. Об этом на брифинге заявила представитель ведомства Мария Захарова.
«На текущей неделе Министерство иностранных дел РФ вернуло МИД Украины две ноты», - сказала она.
По словам Захаровой, в первой Киев выразил протест в связи с земляными работами и проведением археологических раскопок на полуострове. Во второй Украина затребовала отчет о мерах по борьбе с коронавирусом в Крыму и Донбассе.