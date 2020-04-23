Роспотребнадзор разработал рекомендации для начала работы кафе после самоизоляции

После выхода из самоизоляции вначале нужно разрешить работу кафе и ресторанов площадью менее 50 квадратных метров. С таким предложением выступили в Роспотребнадзоре.

Ведомство подготовило ряд рекомендаций для предприятий общепита, предусматривающих поэтапный выход из режима ограничений в связи с коронавирусом.

«Переходный режим (начало выхода людей из массовой самоизоляции): работают предприятия общественного питания площадью не более 50 квадратных метров при условии установки в обеденном зале не более пяти столов на одно-два посадочных места (расстояние между столами должно быть не менее метра)», - приводит РИА Новости текст рекомендаций.

При этом в заведениях должна использоваться или одноразовая посуда, или многоразовая, но после обязательной дезинфекции.

В то же время в Роспотребнадзоре считают, что все массовые мероприятия, в том числе банкеты и поминки, пока должны быть запрещены.