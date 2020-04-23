Мишустин назвал общую сумму кредитов компаниям на выдачу зарплат
Общий объем выдачи банками беспроцентных кредитов компаниям на выплату заработных плат должен достичь 305 миллиардов рублей. Такое заявление сделал глава российского правительства Михаил Мишустин.
Премьер-министр напомнил, что раньше эта программа охватывала лишь малые и микропредприятия в пострадавших от эпидемии коронавируса сферах экономики, но сейчас ее планируется расширить и на средние и крупные компании в тех же отраслях. При этом Мишустин подчеркнул, что 75% таких займов будут обеспечены гарантиями ВЭБ.
«Рассчитываем, что эти и другие шаги, которые мы предпринимаем, позволят гражданам сохранить рабочие места, а бизнесу - легче пройти нынешний непростой период», - сказал он во время заседания правительства.
По словам главы кабмина, минимум по доле малых и средних компаний в общем объеме кредитных договоров по данной программе установлен на уровне 40%. Также будет запрещено взимать комиссии, сборы и иные платежи по таким договорам. Исключение составят штрафные санкции.