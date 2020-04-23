Российские дипломаты нашли 42 школьников, застрявших в США, 8 из них уже вернулись домой. Такое заявление сделал официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Она добавила, что местонахождение еще примерно 40 человек остается неустановленным.

«Пока посольству удалось определить поименно 42 человека. Из них восемь уже вернулись в Россию, 34 остаются в США и разбросаны по всей стране, многие из них хотят быстрее вернуться домой», - сказала Захарова.

При этом представитель МИД отметила, что американская сторона совершенно не помогает нашим дипломатам в поисках детей.

Четырнадцатого апреля стало известно, что в США в связи с пандемией нового коронавируса оказались заблокированы 74 школьника из РФ, которые прибыли туда в рамках учебной программы, курируемой Госдепом и закрытой из-за распространения инфекции.

По словам Марии Захаровой, после этого в российскую в дипмиссию стали поступать обращения от несовершеннолетних граждан РФ, которые являлись участниками других американских программ, с просьбами помочь вернуться на родину. Дипломат также сообщила, что некоторых детей организаторы и принимающие семьи и вовсе «выставили за дверь».



