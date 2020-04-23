У побережья Камчатки произошло землетрясение

У побережья Камчатки в Тихом океане зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9 балла. Об этом говорится в официальном отчете на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

«Сейсмическое событие магнитудой 4,9 произошло в четверг утром. Его эпицентр находился в Тихом океане на глубине почти 44 километров в 177 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского», - сообщил представитель ведомства.

По информации краевого главка МЧС, в результате подземных толчков жертв и разрушений нет. В населенных пунктах полуострова землетрясение не ощущалось.

В минувший понедельник землетрясение также произошло в 125 километрах к северо-востоку от города Сендай, расположенного на японском острове Хонсю. Магнитуда толчков составила 6,2. В Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре сообщили, что очаг залегал на глубине 60 километров.