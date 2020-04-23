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Путин подчеркнул необходимость своевременной помощи гражданам

Анна Касаткина
15:49 23.04.2020
Президент заявил что просто объявить о принятых решениях - недостаточно.
Путин подчеркнул необходимость своевременной помощи гражданам
© Фото: Allexander Makarov, Russian Look, Globallookpress

Гражданам важно своевременно оказывать помощь, абстрактные обещания на их жизнь не влияют. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.

Он подчеркнул, что просто объявить о принятых решениях - недостаточно.

«Нужно так отработать все этапы их реализации, чтобы помощь пришла вовремя, чтобы ей могли воспользоваться те, кто в ней действительно нуждается. Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны», - сказал глава государства.

Путин отметил, что планирует обсудить с представителями банковской сферы воплощение в жизнь мер поддержки граждан и экономики, а также работы кабмина, региональных правительств и бизнеса по этому направлению.

«Мы видим, что здесь есть очевидные проблемы и сложности, когда граждане не могут получить кредит­ные каникулы, а предприни­матели - льготные кредиты», - пояснил президент.

Льготное кредитование - одна из мер поддержки экономики, о которой Путин говорил на совещании с кабинетом министров в середине апреля. Ранее о выполнении поручений президента отчитался Центробанк.

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