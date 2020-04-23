Путин призвал не допустить сбоев в работе российских банков

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить устойчивость банковской системы. Об этом глава государства говорил в ходе встречи с руководителями российских кредитных организаций.

«Необходимо конечно же обеспечить устойчивость самой банковской системы, нельзя допустить критического накопления так называемых плохих долгов, срывов и сбоев в работе банков», - сказал он.

По словам президента, для того, чтобы снизить риски, укрепить взаимное доверие участников экономической жизни, власти РФ уже предусмотрели ряд инструментов, в том числе гарантии Минфина и ВЭБ по льготным кредитам и другим банковским продуктам.