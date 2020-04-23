Вместе с сотрудниками: Минтруд рекомендовал закрыть интернаты и дома престарелых на карантин

Организации соцобслуживания в регионах, такие как интернаты и дома престарелых, могут закрыть на полный карантин. Такое предложение озвучили в Минтруда России.

«Мы направили телеграммы во все регионы с рекомендацией закрыть на полный карантин стационарные организации вместе с сотрудниками этих организаций», - сообщила на пресс-конференции по ситуации с COVID-19 в организациях соцобслуживания заместитель замминистра ведомства Ольга Баталина.

В данный момент коронавирус диагностирован у 457 пациентов 16 психоневрологических и других учреждений в семи регионах, уточнила она. Баталина добавила, что интернаты для пожилых уже частично закрыты в 29 регионах, частично - в 46.