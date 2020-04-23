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Российские космонавты поддержали проект «Дорога памяти»: видео

Андрей Аркадьев
15:07 23.04.2020
Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с борта МКС рассказали о своем отношении к проекту.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Члены экипажа Международной космической станции из России записали видеобращение, в котором поддержали проект Министерства обороны РФ «Дорога памяти». Бортинженер экспедиции МКС-62, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер рассказал о судьбе своих предков, воевавших на фронте.

«В Великую Отечественную у меня воевал прадед, Барабанов Степан Романович и старший брат деда Анатолий Степанович Барабанов. Дивизия прадеда попала в окружение под Новгородом и была полностью уничтожена. В результате почти все в этой дивизии числятся пропавшими без вести, потом она была укомплектована новыми людьми. А старший брат деда Анатолий Степанович прошел всю войну, воевал в морской пехоте, на Рыбачьем - это Кольский полуостров», - сказал Вагнер.

Он добавил, что другие его родственники трудились в тылу на нужды фронта. Космонавт Анатолий Иванишин рассказал о своем отношении ко Дню Победы и о том, что для него значит этот праздник.

«Лично для меня Победа в Великой Отечественной войне означает то, что мы живы и то, что мы живем в своей стране», - сказал он.

Иванишин назвал «Дорогу памяти» важным проектом, призванным увековечить память об участниках Великой Отечественной войны.

«Проект "Дорога памяти" важен для того, чтобы люди помнили о том, что была тяжелая и изнурительная война, была Великая Победа и были миллионы людей, которые отдали свои жизни для того, чтобы мы с вами жили», - добавил он.

«Дорога памяти» - проект Министерства обороны РФ, призванный увековечить память о Великой Отечественной войне. Собранные материалы будут размещены в одноименной мультигалерее, которая строится в филиале Центрального музея Вооруженных сил РФ рядом с Главным храмом Вооруженных сил РФ.

Каждый, кто желает сохранить память о своих родственниках, участвовавших в войне, в мемориале, может принести их фотографии в пункты сбора. Также можно внести данные самостоятельно на сайте проекта. Для этого нужно заполнить анкету для доступа в личный кабинет, а дальше в соответствующей графе можно рассказать о боевом пути родственника, его жизни, загрузить фотографии, сканы фронтовых писем, документы и другую информацию.

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