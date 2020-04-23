Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Вспышка коронавируса ТЕГИ

Российские военные завершили оказание помощи Сербии в борьбе с COVID-19

Александр Пешков
14:51 23.04.2020
Командир сводного отряда полковник Максим Сологубов получил из рук президента страны медаль за заслуги перед народом Республики Сербской
Российские военные завершили оказание помощи Сербии в борьбе с COVID-19
© Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие завершили выполнение задач по оказанию помощи Республике Сербской (Боснии и Герцеговине) в борьбе с распространением COVID-19, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Российские военнослужащие успешно справились со всеми поставленными перед ними задачами, о чем на торжественной церемонии награждения российских специалистов заявила президент страны Желька Цвеянович. Глава государства наградила командира сводного отряда полковника Максима Сологубова медалью за заслуги перед народом Республики Сербской», - говорится в сообщении.

Российские военные лспециалисты провели в Сербии комплекс дезинфекционных мероприятий на 28 объектах в 11 городах (Баня-Лука, Приедор, Добой, Биелина, Зворник, Восточное Сараево, Фоча, Требине, Градишка и Невисине).

В том числе обработано около 50 зданий и сооружений, общей площадью более 200 тысяч квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 20 тысяч квадратных метров.
Российские медики дали рекомендации и оказывали помощь в лечении пациентов в более чем 20 медицинских центрах.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.04.2020, 19:02
Песков рассказал, когда наступит пик заболеваемости коронавирусом в России
Дата23.04.2020, 07:13
Огонь по воздушным целям: кадры учений боевых кораблей Балтфлота
Дата21.04.2020, 17:21
UEFA настоятельно рекомендовал лигам завершить сезон
Дата23.04.2020, 10:55
В S7 заявили о заморозке «Морского старта» из-за пандемии COVID-19
Дата22.04.2020, 12:11
Подполковник, который не кланялся пулям: как Михаил Диасамидзе повлиял на исход битвы за Сталинград
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Вспышка коронавируса
14:51 В стране и мире
Российские военные завершили оказание помощи Сербии в борьбе с COVID-19
17:00 В стране и мире
Видео
Российские военные начнут дезинфекцию учреждений в Брешиа 22 апреля
18:03 В стране и мире
Видео
Италия попросила РФ о помощи в борьбе с COVID-19 в провинции Брешиа
16:07 В стране и мире
Видео
Путин: помощь Италии - это не игра в одни ворота
17:43 В стране и мире
Видео
Собянин: Минобороны выделило для Москвы 20 реанимационных бригад
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
15:20 Армия
Видео
Ударными темпами: под Петербургом военные завершают строительство инфекционного медцентра
15:07 В стране и мире
Видео
Российские космонавты поддержали проект «Дорога памяти»: видео
14:51 В стране и мире
СК возбудил дело о геноциде в связи с массовыми убийствами оккупантами мирного населения в Карелии в годы ВОВ
14:42 В стране и мире
Видео
От глухого забора до свалки: как будут жить дачники после «соседских» поправок в Гражданский кодекс
14:22 В стране и мире
Видео
Пепелище: в Кемеровской области дотла сгорело целое село
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Родственники Заворотнюк прокомментировали информацию о продолжении лечения актрисы
Ученые назвали главные «мишени» коронавируса в человеческом организме
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать эффективный антисептик
В РАН объяснили слухи об искусственном происхождении коронавируса
Ученый раскрыл детали проекта СССР по высадке человека на Венеру
Прожившие 56 лет вместе супруги вылечились от коронавируса в один день
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.