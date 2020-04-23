Российские военные завершили оказание помощи Сербии в борьбе с COVID-19

Российские военнослужащие завершили выполнение задач по оказанию помощи Республике Сербской (Боснии и Герцеговине) в борьбе с распространением COVID-19, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Российские военнослужащие успешно справились со всеми поставленными перед ними задачами, о чем на торжественной церемонии награждения российских специалистов заявила президент страны Желька Цвеянович. Глава государства наградила командира сводного отряда полковника Максима Сологубова медалью за заслуги перед народом Республики Сербской», - говорится в сообщении.

Российские военные лспециалисты провели в Сербии комплекс дезинфекционных мероприятий на 28 объектах в 11 городах (Баня-Лука, Приедор, Добой, Биелина, Зворник, Восточное Сараево, Фоча, Требине, Градишка и Невисине).

В том числе обработано около 50 зданий и сооружений, общей площадью более 200 тысяч квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 20 тысяч квадратных метров.

Российские медики дали рекомендации и оказывали помощь в лечении пациентов в более чем 20 медицинских центрах.