СК возбудил дело о геноциде в связи с массовыми убийствами оккупантами мирного населения в Карелии в годы ВОВ

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело в связи с убийствами мирного населения в Карелии в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по результатам процессуальной проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Республики Карелия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид)», - информирует СК.

Следователи установили, что после вторжения в Карело-Финскую ССР командованием оккупационных войск и оккупационной администрацией было создано по меньшей мере 14 концентрационных лагерей, которые предназначались для содержания этнического русского населения. При этом во всех концлагерях условия проживания, нормы питания и трудовой повинности носили несовместимый с жизнью характер.

За время, в течение которого продолжалась оккупация (с 1941 по 1944 год), в указанных лагерях содержалось не менее 24 000 человек. Из них погибло не менее 8 000 мирных граждан, в том числе свыше 2 000 детей. Кроме того, более 7 000 военнопленных было зарыто живьем, умерщвлено в газовых камерах и расстреляно.

Ранее были названы имена 24 человек, ответственных за организацию убийств мирных граждан в финских концлагерях, расположенных на территории советской Карелии в годы ВОВ. Данные приведены в справке народного комиссара государственной безопасности Карело-Финской ССР Михаила Баскакова от 3 июля 1943 года, опубликованной национальным архивом Карелии.