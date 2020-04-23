Арктический караван: опубликованы кадры испытаний грузовиков-беспилотников в Ямало-Ненецком АО

В Ямало-Ненецком автономном округе успешно прошли испытания «умных» грузовиков: беспилотные машины в будущем помогут нефтяникам в работе в экстремальных условиях.

Первая тренировка прошла на самом северном континентальном нефтепромысле России - Восточно-Мессояхском месторождении. Грузовики-беспилотники являются совместным проектом «Газпром нефти» и группы компаний «КАМАЗ». В испытаниях участвовали три большегруза, только один из которых пилотируемый.

Экипаж из водителя и двух программистов следит за системой управления и задает маршрут для всей колонны. Информация с каждого устройства, например о возможных препятствиях на дороге, мгновенно обрабатывается. Система сама выбирает оптимальный и безопасный маршрут, а заданную траекторию вслед за первым грузовиком в точности повторяет вся колонна.

В перспективе в арктический караван может входить до 20 автомобилей, а чтобы им управлять, достаточно трех человек. Испытания доказали, что даже в условиях бездорожья, метелей и суровых морозов «умные» машины не устают и не ошибаются.

Как отметил руководитель направления Центра инноваций в логистике «Газпромнефть-Снабжения» Олег Егоров, разработка арктических месторождений всегда связана с большими рисками и неопределенностями, поэтому беспилотные технологии позволят повысить эффективность и безопасность.

Также использование «умных» машин поможет избежать срывов поставок, сократить издержки на топливо и снизит риск аварий.