От глухого забора до свалки: как будут жить дачники после «соседских» поправок в Гражданский кодекс

В Госдуме разработали пакет поправок для Гражданского кодекса РФ, который затронет права соседей по земельным участкам. Сейчас многие россияне пережидают пандемию на даче, поэтому эти нововведения приобретают особое значение. По мнению депутатов, поправки должны урегулировать отношения соседей по принципу разумного терпения.

Несмотря на жизнь за городом, дачники в одном из ростовских садоводческих товариществ давно забыли о свежем и чистом воздухе. По словам местных жителей, это происходит из-за их соседа-предпринимателя, который привозит на участок строительный мусор, а затем его продает.

«Это не стройка, это свалка! Люди приезжают отдыхать, а мы вообще здесь живем. Если ты владелец, то ты должен следить за своим участком, облагораживать, а не устраивать свалку. Еще и зарабатывать на этом пытается», - объясняют ситуацию Людмила Дмитришина и Ольга Лукашенко.

Благодаря подготовленному проекту поправок такое наплевательское отношение к соседям будет рассматриваться как нарушение дачного законодательства. По мнению парламентариев, некоторые пункты требуют пояснений. Например, запах, дым или копоть, пока они в пределах определенной нормы, придется терпеть. Но эти нормы и их пределы еще предстоит установить.

«Если в вашу сторону идет дым, то у вас нет возможности предъявить требования к соседу. Но когда это копоть, которая мешает вам жить, и это происходит несколько дней подряд, то можете потребовать прекращения», - рассказала член Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства Лидия Михеева.

Защититься от соседей можно будет через суд. К примеру, если рядом на участке построен дом выше трех этажей или возведен забор, загораживающий свет, то можно потребовать их сноса.

«Глухой забор в большинстве населенных пунктов просто не предусмотрен и запрещен. Следовательно, владельцы будут привлекаться к ответственности, а если дело дойдет до суда, то суд обяжет устранить его», - объяснил генеральный директор экспертно-правового центра Юрий Капштык.

Если законопроект будет принят, то люди получат эффективный инструмент в борьбе за собственную территорию. В последнее время случаи захвата чужой земли приобрели массовый характер. Только в 2019 году в столице дачники самовольно заняли 68 тысяч квадратных метров земельных участков.

«В 2019 году специалистами государственного земельного надзора управления в рамках проверочных мероприятий выявлено 115 нарушений по части самовольного занятия земельных участков физическими лицами, что в четыре раза больше аналогичных нарушений, выявленных в 2018 году», - рассказал заместитель главного государственного инспектора г. Москвы по использованию и охране земель Андрей Каниковский.

Конечно, законопроект не даст гарантий, что все соседские взаимоотношения можно будет перевести в добрососедские. Его задача - регулировать бытовые споры, которые у дачников возникают регулярно. К тому же в период пандемии спрос на аренду дачных домиков вырос по стране в два-три раза: многие россияне планируют провести отпуск за городом.