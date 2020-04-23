Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пепелище: в Кемеровской области дотла сгорело целое село

Егор Левин
14:22 23.04.2020
В общей сложности от пожара пострадали 36 человек, из них 13 детей, сгорели 18 домов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Кемеровской области сгорело село Постниково. По предварительной информации, огонь уничтожил 18 жилых домов - 10 одноквартирных и 8 двухквартирных.

Жителей села, чьи дома сгорели, разместят в Ижморской школе-интернате психолого-педагогической поддержки. В общей сложности от пожара пострадали 36 человек, из них 13 детей.

На кадрах пепелища видно, что многие дома сгорели дотла, остались только черные обгоревшие бревна. Прибывшие на место пожарные расчеты производят тушение и разбор завалов. Причина инцидента уточняется.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.04.2020, 19:02
Песков рассказал, когда наступит пик заболеваемости коронавирусом в России
Дата23.04.2020, 07:13
Огонь по воздушным целям: кадры учений боевых кораблей Балтфлота
Дата21.04.2020, 17:21
UEFA настоятельно рекомендовал лигам завершить сезон
Дата23.04.2020, 10:55
В S7 заявили о заморозке «Морского старта» из-за пандемии COVID-19
Дата22.04.2020, 12:11
Подполковник, который не кланялся пулям: как Михаил Диасамидзе повлиял на исход битвы за Сталинград
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:28 В стране и мире
Путин призвал не допустить сбоев в работе российских банков
15:20 Армия
Видео
Ударными темпами: под Петербургом военные завершают строительство инфекционного медцентра
15:07 В стране и мире
Видео
Российские космонавты поддержали проект «Дорога памяти»: видео
14:51 В стране и мире
СК возбудил дело о геноциде в связи с массовыми убийствами оккупантами мирного населения в Карелии в годы ВОВ
14:42 В стране и мире
Видео
От глухого забора до свалки: как будут жить дачники после «соседских» поправок в Гражданский кодекс
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Родственники Заворотнюк прокомментировали информацию о продолжении лечения актрисы
Ученые назвали главные «мишени» коронавируса в человеческом организме
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать эффективный антисептик
В РАН объяснили слухи об искусственном происхождении коронавируса
Ученый раскрыл детали проекта СССР по высадке человека на Венеру
Прожившие 56 лет вместе супруги вылечились от коронавируса в один день
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.