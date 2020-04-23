Пепелище: в Кемеровской области дотла сгорело целое село

В Кемеровской области сгорело село Постниково. По предварительной информации, огонь уничтожил 18 жилых домов - 10 одноквартирных и 8 двухквартирных.

Жителей села, чьи дома сгорели, разместят в Ижморской школе-интернате психолого-педагогической поддержки. В общей сложности от пожара пострадали 36 человек, из них 13 детей.

На кадрах пепелища видно, что многие дома сгорели дотла, остались только черные обгоревшие бревна. Прибывшие на место пожарные расчеты производят тушение и разбор завалов. Причина инцидента уточняется.