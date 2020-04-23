Названы продукты, которые спасают от деменции

Чаще всего деменция развивается у людей, чьи рационы состоят из печенья, пирожных, крахмалистых продуктов и колбас. К такому выводу пришли французские ученые из университета Бордо.

Меньше всего слабоумие приобретают те, кто систематически есть мясо и птицу, а также фрукты, овощи и морепродукты.

Исследование французских ученых опубликовано в журнале Neurology американской Академии неврологии. Там говорится, что в эксперименте приняли участие 627 пожилых людей со средним возрастом 78 лет. В начале исследования они ответили на вопрос, какие продукты чаще всего употребляют. У 209 человек была деменция, 418 были здоровы. Затем в течение пяти лет за пожилыми людьми наблюдали медики.