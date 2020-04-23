Путин призвал минимизировать экономический вред от коронавируса

Президент России Владимир Путин провел совещание с представителями банковской сферы, на котором обсудил с ними ситуацию с коронавирусной инфекцией в России. Глава государства заявил, что минимизация негативного ее влияния на экономику является совместной задачей.

«Эпидемия коронавируса, с которой столкнулся весь мир, прежде всего угрожает жизни, здоровью людей, но столь же опасно и ее воздействие на экономику, на состояние целых отраслей», - подчеркнул президент.

Ранее в Кремле заявили об отсутствии точной даты снятия введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничений. Связано это с тем, что ситуация развивается и остается напряженной, а пик заболеваемости еще не достигнут. Поэтому, как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вопрос является преждевременным.