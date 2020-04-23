В Кремле прокомментировали ситуацию с блокировкой Telegram

Блокировка Telegram происходит в России по решению суда, однако ситуация с его использованием де-факто иная. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на инициативу депутатов от «Справедливой России» Дмитрия Ионина и Федота Тумусова, которые подготовили законопроект, запрещающий блокировать мессенджер как информационный ресурс госорганов в период режимов повышенной готовности или ЧС. По их мнению, Telegram выполняет социально значимую функцию. В частности, сейчас с помощью его органы власти информируют граждан о ситуации с коронавирусом.

«Я воздержусь от каких-то оценок. Действительно, есть ситуация де-факто и де-юре», - пояснил Песков.

С апреля 2019 года Роскомнадзор блокирует Telegram по решению суда из-за отказа мессенджера передать ключи шифрования спецслужбам. Тем не менее сервис все еще доступен для пользователей.