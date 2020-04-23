Ученые назвали главные «мишени» коронавируса в человеческом организме

В Массачусетском институте и Гарварде выяснили, какие органы являются главными «мишенями» для коронавируса SARS-CoV-19. Совместно с зарубежными коллегами ученым удалось установить, что это нос, кишечник и легкие человека.

В них оказалось наибольшее количество клеток, восприимчивых к инфекции. Ученые использовали данные РНК разных типов, чтобы обнаружить клетки, экспрессирующие два белка, способствующие внедрению коронавируса в человеческий организм. Результаты исследований опубликованы на портале EurekAlert!

Как оказалось, в носовой полости вирус использует секреторные клетки, в легких - пневмоциты типа II, а в кишечнике - энтероциты, отвечающие за абсорбцию питательных веществ.

Ранее ученые назвали единственное средство против коронавируса. По их мнению, только массовая вакцинация способна остановить пандемию, при этом к разработке сыворотки необходимо подойти более тщательно, так как коронавирус уже продемонстрировал многие нехарактерные для вирусов такого типа черты.