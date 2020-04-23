В S7 дали прогноз по возобновлению международного авиасообщения

Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года. Об этом заявил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.

«В апреле следующего года», - высказал предположение Филев.

Такое мнение он сделал на основании развития событий в прошлом веке с испанским гриппом, который бушевал в 1918-1920 годах. Филев считает, что меры по самоизоляции граждан приведут к тому, что не будет коллективного иммунитета, заболеет лишь малая часть населения. В результате это может привести ко второй волне эпидемии.

«Я больше верю в историю: даже испанка имела две волны. И вторая волна была более тяжелая, чем первая. Поэтому думаю, что мировая авиация начнет восстанавливаться через год», - заявил Филев.

С 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение в связи с угрозой распространения коронавируса. Исключение сделали только для рейсов, вывозящих граждан РФ, находящихся за границей, а также грузовых, почтовых, санитарных, гуманитарных и др.