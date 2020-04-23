В Минпросвещения оценили перспективы дистанционного обучения

В России не будут заменять традиционное школьное образование дистанционным, а приобретенные наработки будут использоваться для повышения качества обучения. Об этом заявил в четверг, 23 апреля, министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции в онлайн-формате.

«Мы понимаем, что общение в школе - это бесценно. И мы никогда не заменим систему школьного образования дистанционным обучением. Наоборот, дистанционное обучение будет помогать школьному образованию», - сказал Кравцов.

Министр пояснил, что полученный опыт дистанционного обучения, который сейчас практикуется в школах из-за распространения коронавируса, будет максимально использоваться и в будущем. Полученные наработки помогут во время сезонных эпидемий гриппа и для организации обучения детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу.

«Когда школы откроют свою двери, мы, конечно, не заменим школу дистанционным обучением», - отметил Кравцов.

Министр уточнил, что приобретенный опыт дистанционного обучения показал всю ценность традиционной школьный системы. Ученики хотят вернуться за парты, добавил Кравцов.

Ранее сообщалось, что в России запущено специальное образовательное вещание для старшеклассников, которые смогут подготовиться к выпускным экзаменам. Планируются 30-минтуные уроки в ежедневном формате. В качестве телеведущих будут выступать педагоги со своими авторскими методиками.